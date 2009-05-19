С 20 мая Украина и Литва начинают обмен международными э-переводами

С 20 мая 2009 года открывается двусторонний обмен международными электронными переводами между Украиной и Литвой.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе УГППС «Укрпочта».

Двусторонний обмен международными электронными переводами между Украиной и Литвой открывается в соответствии с заключенным между нашими странами Соглашением об обмене международными электронными почтовыми переводами через Международную финансовую систему Всемирного почтового союза.

Как отмечается в сообщении пресс-службы, «Укрпочта» «расширяет географию предоставления услуги по международному электронному почтовому переводу денег в иностранной валюте» - Литва стала десятой страной, с которой "Укрпочта" осуществляет обмен переводами в валюте.

Международные электронные переводы адресуются в интересах физических и юридических лиц. Переводы с банковского счета на банковский счет не принимаются.

Электронные переводы принимаются и выплачиваются в национальной валюте во всех объектах почтовой связи Украины и Литвы.

В выделенных объектах почтовой связи Украины электронные переводы принимаются в евро.

Предельная сумма международных электронных переводов, которые принимаются в Литву от одного отправителя, не должна превышать 1200 евро (или эквивалент этой суммы в гривнях) в день. Предельная сумма международных электронных почтовых переводов в Украину составляет 2 000 евро.