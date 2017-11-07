В Roshen Порошенко на фоне офшорного скандала отчитались о сумме уплаченных налогов

Кондитерская корпорация Roshen, принадлежащая президенту Украины Петру Порошенко, которая в январе 2016 года была передана в слепой траст, уплатила за январь-октябрь 2017 года 1,21 млрд грн налогов, сообщила пресс-служба корпорации.

Читайте такжеЮристы Порошенко отреагировали на новый оффшорный скандал с участием Roshen

Отмечается, что около 95% налогов корпорация уплатила в госбюджет Украины. Остальные - в бюджеты тех стран, где есть представительства Roshen: Польша, Венгрия, Литва, Россия, Казахстан, Румыния, Болгария.

По информации пресс-службы, в частности, налога на прибыль уплачено 296,6 млн грн, военный сбор составил 10,5 млн грн, налог на добавленную стоимость – 634,1 млн грн, а единый социальный взнос - 135 млн грн.

Сообщается также, что за 10 месяцев 2017 года корпорация уплатила в местные бюджеты 136,6 млн грн. Из них налог на доходы физических лиц составил 126,4 млн грн, налог на землю и другое – 10,2 млн грн.

В корпорации напомнили, что по результатам 2015 года в местные и государственные бюджеты Roshen было уплачено около 1,34 млрд грн, в 2016 году – 1,55 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, в начале ноября Международный консорциум журналистских расследований обнародовал новый массив документов, по масштабу сопоставимый с «панамскими досье».

Так, по данным СМИ, в расследовании, получившем название «Райские досье» (Paradise Papers) фигурирует президент Украины Петр Порошенко, у которого, по данным СМИ, был открыт офшор на Британских Виргинских островах с целью минимизации уплаты налогов его фирмы Roshen.

Корпорация Roshen - один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий. Общий объем её производства составляет 450 тысяч тонн в год. В состав Roshen входят украинские фабрики (Киевская, две производственные площадки в Виннице, Кременчугская); две производственные площадки Липецкой кондитерской фабрики (Россия), Клайпедская кондитерская фабрика (Литва), Bonbonetti Choco Kft (г. Будапешт, Венгрия), а также масломолочный комбинат «Бершадьмолоко», который обеспечивает фабрики корпорации молочным сырьем.