"Имэксбанк" готов передать государству не более 39% акций

В ходе рекапитализации акционеры "Имэксбанка" готовы передать государству не более 39% акций

Акционеры "Имэксбанка" готовы передать государству в ходе рекапитализации не более 39% акций. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте финучреждения.

"В связи со стабилизацией ситуации, достигнутой путем предоставления помощи НБУ, а также самостоятельного наращивания капитала, акционеры и правление АКБ "Имэксбанк", как и ранее, рассматривают возможным вхождение государства в капитал банка не более чем на 39%", - говорится в сообщении.

В сообщении напоминается, что в соответствии с постановлением Кабинета министров о порядке рекапитализации банков, государство становится собственником рекапитализируемых финучреждений не менее чем на 60%+1 акция; кроме того, еще 15% акционеры обязаны передать в управление государства.

«Учитывая указанные факты, на данный момент вопрос об участии государства в капитале АКБ «Имэксбанк» по-прежнему находится на стадии обсуждения», - указывается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в апреле правительство и Национальный банк Украины утвердили перечень из семи банков для рекапитализации при участи государства: банк "Надра", "Родовид Банк", банк "Финансы и Кредит", "Укргазбанк", "Укрпромбанк", "Имэксбанк" и банк "Киев".

Справка УНИАН. АКБ «Имэксбанк» (г. Одесса) основан в 1994 году.

Активы банка на 1 апреля 2009 года составили 4,844 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 3,621 млрд. грн., собственный капитал - 795,5 млн. грн., уставный капитал – 645 млн. грн.

Первый квартал 2009 года банк закончил с убытком 10,2 млн. гривен, за 2008 год получил прибыль 62,277 млн. гривен.

На 1 апреля т.г. акционерами "Имэксбанка" являлись Леонид КЛИМОВ (прямое участие – 13,4574%, опосредованное – 32,7744%), Татьяна КЛИМОВА (прямое участие – 0,226%, опосредованное – 20%).