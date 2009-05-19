Официальный курс НБУ на 20 мая 2009
19:15, 19 мая 2009Финансы
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Доллар стоит, евро подросло
Официальный курс НБУ на 20 мая 2009: 100 USD – 762.0800 грн.; 100 EUR – 1037.3433 грн.; 10 RUR – 2.3852 грн.
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 20 мая НБУ установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 762.0800 (на 19 мая – 762.1400)
100 EUR – 1037.3433 (на 19 мая – 1028.4317)
10 RUR – 2.3852 (на 19 мая – 2.3602)
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