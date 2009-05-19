Минфин вчера продал ОВГЗ на сумму 54 млн. грн.

Министерство финансов Украины вчера, 18 мая, продало облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 53 млн. 946 тыс. 700 грн.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы ведомства, размещенном на официальном сайте Минфина.

В частности, было продано 20 тыс. облигаций на сумму 18 млн. 378 тыс. 600 грн. со сроком погашения до 28 октября 2009 г. под 20% годовых; 30 тыс. облигаций на сумму 25 млн. 761 тыс. грн. со сроком погашения до 17 февраля 2010 г. под 22% годовых; и 10 тыс. облигаций на сумму 9 млн. 807 тыс. 100 грн. со сроком погашения до 27 апреля 2011 г. под 22% годовых.