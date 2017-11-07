В Кабмине похвастались: количество украинцев с зарплатой меньше 3200 гривень сократилось вдвое - до 20%

В Украине с декабря 2016 года вдвое сократилось количество работающего населения, которое получает зарплату меньше 3200 грн (уровень минимальной зарплаты) - до 20% с 40%.

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Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров со ссылкой на статистику, озвученную в ходе встречи премьер-министра Владимира Гройсмана с профсоюзными объединениями.

«Еще в декабре прошлого года удельный вес людей, которым было начислено зарплаты меньше 3200 грн, составлял более 40%, сейчас это только 20%. В абсолютных цифрах более 2 млн человек получают в настоящее время повышенную зарплату», - говорится в сообщении.

Кроме того, с начала года на 24,3% увеличилось количество людей, которые получают зарплаты более 10 тыс. грн. Более чем на треть в среднем увеличились зарплаты врачей и работников образования и науки. Количество зарегистрированных безработных в сентябре 2017 года к сентябрю 2016 года сократилось на 11,3%.

«Все это позволило нарастить поступления ЕСВ (единого социального взноса - УНИАН) на 39,3 млрд грн и таким образом усилить бюджет Пенсионного фонда. А в результате принятых в октябре решений по пенсионной реформе, в Украине на треть сократилось количество пенсионеров, которые получают пенсии менее 2 тыс. грн, зато втрое (в 3,3 раза) выросло количество пенсионеров, которые получают пенсии в размере от 5 до 10 тыс. грн», - отметили в правительстве.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в сентябре 2017 года по сравнению с августом увеличилась на 3,3%, а по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года выросла на 37,2% - до 7351 грн.

Самая высокая средняя заработная плата в расчете на одного штатного работника в сентябре текущего года была зафиксирована в Киеве, где она составила 11423 грн, и в Донецкой области - 8068 грн.

С 1 января 2017 года минимальная зарплата в Украине была повышена в 2 раза – до 3200 грн.