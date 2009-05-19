Официальный курс НБУ на 20 мая 2009 г.

Официальный курс НБУ на 20.05.2009 г. 100 USD США – 762.0800 (на 19 мая – 762.1400)100 EUR – 1037.3433 (на 19 мая – 1028.4317)10 RUR – 2.3852 (на 19 мая – 2.3602)Учетные курсы банковских металлов с 20.05.09 за 10 тройских унций (грн.):959 XAU 10 Золото – 70225.67 (на 19 мая – 70859.97)961 XAG 10 Серебро – 1057.77 (на 19 мая – 1050.99)962 XPT 10 Платина – 86496.08 (на 19 мая – 84445.11)964 XPD 10 Палладий – 17756.46 (на 19 мая – 17148.15)

Официальный курс НБУ на 20 мая 2009 г. 100 USD США – 762.0800 (на 19 мая – 762.1400) 100 EUR – 1037.3433 (на 19 мая – 1028.4317) 10 RUR – 2.3852 (на 19 мая – 2.3602) Учетные курсы банковских металлов, установленные НБУ с 20 мая 2009 г. за 10 тройских унций (грн.): 959 XAU 10 Золото – 70225.67 (на 19 мая – 70859.97) 961 XAG 10 Серебро – 1057.77 (на 19 мая – 1050.99) 962 XPT 10 Платина – 86496.08 (на 19 мая – 84445.11) 964 XPD 10 Палладий – 17756.46 (на 19 мая – 17148.15)

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