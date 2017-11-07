Поступления единого социального взноса в госбюджет выросли на 39 миллиардов

Государственная фискальная служба Украины в январе-октябре 2017 года обеспечила поступление в бюджет 145 млрд грн единого социального взноса (ЕСВ), что на 39,3 млрд грн, или на 37,2% больше, чем за соответствующий период 2016 года.

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Как сообщается на сайте ГФС, в том числе в октябре поступило 15,8 млрд грн ЕСВ.

По оценкам службы, такие объемы поступления ЕСВ обеспечены повышением уровня минимальной заработной платы в Украине до 3200 грн с января 2017 года, благодаря чему зарплаты начали выходить из «тени», а потери бюджета Пенсионного фонда от снижения ЕСВ на 50% полностью компенсированы.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2015 года Верховная Рада Украины приняла изменения в Налоговый кодекс, которыми установила унифицированную ставку единого социального взноса (ЕСВ) на уровне 22%, тогда как ранее ставка указанного налога могла достигать 41%, что привело к сокращению сборов ЕСВ в 2016 году. Но после повышения минимальной заработной платы с 1 января 2017 года до 3,2 тыс. грн сборы ЕСВ начали расти.