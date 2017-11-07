Опережая Китай: что не показывает Doing Business

Новый рейтинг Doing Business, в котором Украина заняла 76 место, поднявшись за год на четыре позиции, вызвал бурю обсуждений. Мнения разделились практически поровну. Половина сразу же объявила это «зрадой», мол должны были расти, минимум, на 10 позиций, а то и более. Другая половина - «перемогой» – несмотря ни на что, улучшаем же свой рейтинг, а значит скоро и инвесторы подтянутся. И все бы было хорошо, если бы не один простой, казалось бы, факт. Как вы думаете, какая страна показала худший результат, чем Украина и заняла 78 строчку в рейтинге? Колумбия? Нигерия? Гана? Нет! Все гораздо интереснее. На этой позиции оказался… Китай, а первую сотню замкнула Индия – страны, которые точно не ощущают проблем с притоком инвестиций.

Доклад Doing Business, составляемый Мировым Банком, является неплохим источником информации о положении дел в стране. Но место в Doing Business – отнюдь не единственный фактор, на который смотрит инвестор, принимая решение о вложении средств.

Как вы думаете, какая страна показала худший результат, чем Украина и заняла 78 строчку в рейтинге? Колумбия? Нигерия? Гана? Нет! Все гораздо интереснее. На этой позиции оказался… Китай

Методология составления рейтинга довольно простая. Каждая страна оценивается по десяти показателям (регистрация предприятий, получение разрешений на строительство, подключение к системе электроснабжения, регистрация собственности, кредитование, защита инвесторов, налогообложение, международная торговля, обеспечение исполнения контрактов, ликвидация предприятий) в одном из городов – ее деловом центре. Дальше определяется среднее арифметическое, которое и служит критерием для ранжирования.

Например, за 2017 год Украина выросла на 41 пункт в «уплате налогов» благодаря ЕСВ. На 105 мест мы поднялись в «получении разрешений на строительство» из-за решения Киевсовета о снижении размера паевого участия в развитии инфраструктуры с 10% до 2% и снижения стоимости услуг по технадзору в строительстве. Также на 2 пункта продвинулись в компоненте «присоединение к электросетям» и на 1 место выросли в «урегулировании неплатежеспособности». При этом наша страна потеряла 32 позиции в категории «создание предприятий». На 11 пунктов просела «защита миноритарных инвесторов», на 9 — «получение кредитов». Четыре места мы потеряли в «международной торговле», и по одному пункту в категориях «регистрация собственности» и «обеспечение исполнения контрактов».

Однако дело не в том, что в Украине все стало хуже. Просто мир не стоит на месте и также постоянно работает над улучшением условий для бизнеса. Тем более, общий итог все равно позитивный — мы переместились с 80 на 76 место в Doing Business 2017.

Но, на мой взгляд, не совсем правильно оценивать страну исключительно по десяти критериям, взятым в рамках одного года. Вместо этого я бы выделял четыре ключевых индикатора, тогда как другие считал бы производными от них.

Тем более, общий итог все равно позитивный — мы переместились с 80 на 76 место в Doing Business 2017

Во-первых, сегодня важным фактором для будущего инвестора является уровень реальных доходов населения. Обширный внутренний рынок с потенциалом к росту – отличный стимул для инвестиций в страну. Как ни парадоксально, но все меньше инвесторов рассматривают страну выгодной тогда, когда ее население имеет низкий уровень доходов. Ведь покупательская способность – важный знак того, что твои продукты будут популярны на рынке. Отсюда и следующая тенденция – фирмам не нужен один завод, который будет обеспечивать спрос на их продукцию по всему миру. Наоборот, компаниям нужны производственные мощности в разных регионах – там, где товары сразу можно продать.

Второй индикатор – наличие соответствующей институциональной среды. Инвестор хочет быть уверен, что его право собственности никто не попробует оспорить путем рейдерского захвата. А потому правоохранительные органы и судебная система привлекательного государства работают прозрачно и честно. Более того, в стране должна быть простая система выдачи разрешений, которая позволит инвесторам работать без взяток. Как минимум, на этапе запуска предприятия.

Третий фактор – недорогое кредитование и наличие доступных средств. На самом деле, очень многие компании ведут операционную деятельность за счет кредитов. Потому существование механизмов недорогого кредитования – немаловажный бонус к карме в глазах потенциальных инвесторов.

Опережая на две позиции Китай, и почти на 25 мест Индию, Украина не может похвастаться и сотой долей инвестиций, которые ежегодно получают экономики двух динамично развивающихся стран и глобальных локомотивов

Наконец, четвертый фактор - страна должна предложить бизнесу лояльную схему налогообложения или государственную поддержку. Это прямо влияет на прибыльность и окупаемость инвестиций. Представьте себе современную корпорацию, которая одновременно оценивает проекты по строительству заводов в десяти странах. Все проекты должны пройти массу согласований, каждое из которых подкреплено соответствующими финансовыми индикаторами. Это значит, что благоприятные финансовые условия для инвестора существенно повышают шансы на то, что по срокам окупаемости инвестиций, показателям соотношения доходности к рискам и другим индикаторам страна будет выгодно отличаться от альтернативных направлений.

Отсюда и получается, что, опережая на две позиции Китай, и почти на 25 мест Индию, Украина не может похвастаться и сотой долей инвестиций, которые ежегодно получают экономики двух динамично развивающихся стран и глобальных локомотивов.

Бизнес не станет опираться исключительно на доклад Doing Business, выбирая и оценивая направления вложения собственных средств. Потому основной целью для нашей страны должен быть не рост привлекательности «на бумаге» в рамках ежегодных рейтингов, а фокус на развитии тех критериев, которые реально важны потенциальным инвесторам.

Максим Праздников, экономический эксперт, руководитель «Logitech» в Украине и странах СНГ (2007-2016 гг.)