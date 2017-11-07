ЕБРР: экономика Украины в этом году вырастет на 2%

Крупнейший инвестор Украины - Европейский банк реконструкции и развития - прогнозирует рост реального ВВП Украины на 2% в 2017 году и на 3% - в 2018 году, что соответствует предыдущим прогнозам, обнародованным в мае.

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Об этом сообщила пресс-служба банка со ссылкой на доклад ЕБРР об экономике стран, где банк финансирует проекты.

Отмечается, что в докладе ЕБРР выразил признательность Украине за успешный возврат на международные рынки капитала с суверенным выпуском еврооблигаций, однако предупредил, что продолжение программы Международного валютного фонда находится под угрозой из-за низкого темпа реформ в Украине.

Также ЕБРР отметил, что инфляция в Украине замедляется, но по состоянию на сентябрь 2017 года все еще находится на высоком уровне в 16,4% по сравнению с прошлым годом.

По оценкам инвестора, потребление домохозяйств в нашей стране растет благодаря повышению реальных зарплат и уверенности в завтрашнем дне, а валовой основной капитал продолжает уверенно расти после спада.

В то же время, ЕБРР отметил, что промышленное производство в Украине сократилось на 0,4% за 8 месяцев 2017 года в результате экономической блокады неподконтрольных территорий, а снижение реального экспорта сдерживает рост ВВП.

«Средние темпы роста в регионе операций ЕБРР прогнозируются в текущем году на уровне 3,3%, что на 0,9% превышает предыдущий прогноз, опубликованный в мае, и рост в 2016 году, составивший всего 1,9%», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд 10 октября сохранил прогноз роста реального ВВП Украины в 2017 году на 2% при потребительской инфляции на конец года в размере 10%.

Ранее, 3 октября, Всемирный банк также сохранил прогноз роста украинской экономики в 2017 году на 2% при инфляции 10%.

В Кабинете министров Украины прогнозируют рост экономики в текущем году на 1,8% при инфляции 12,9%, в Национальном банке – на 2,2% при инфляции на конец года 12,2%.

ВВП Украины во втором квартале 2017 года в годовом выражении вырос на 2,3%, в первом квартале - на 2,5%.

Инфляция в Украине в сентябре составила 2% к предыдущему месяцу и 16,4% - в годовом выражении.