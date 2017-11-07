Нацбанк перечислил в госбюджет очередные 5 миллиардов прибыли

Национальный банк перечислил в государственный бюджет Украины седьмой, предпоследний в этом году, транш своей прибыли за прошлый год в размере 5 млрд грн.

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Как сообщила пресс-служба регулятора, с учетом этого транша, в госбюджет с начала года перечислено семь платежей на общую сумму 40 млрд грн, и до конца года остается перечислить 4,4 млрд грн.

Также сообщается, что график перечисления прибыли НБУ в госбюджет согласован с Министерством финансов и предусматривает ежемесячные транши до конца года, чтобы сгладить колебания ликвидности банковской системы и способствовать достижению инфляционных целей.

Как сообщал УНИАН, Совет Национального банка Украины утвердил распределение прибыли регулятора за 2016 год в сумме 59,451 млрд грн, 15,071 млрд грн из которой будет направлено на формирование общих резервов собственного капитала НБУ, 44,379 млрд грн – подлежит перечислению в государственный бюджет Украины в 2017 году.

В 2016 году Национальный банк перечислил в госбюджет 38,16 млрд грн прибыли, полученной за 2015 год.