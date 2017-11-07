Мировые финансисты скептически оценили шанс Украины получить транш МВФ в этом году

"МВФ должен четко понять, что предполагает новая пенсионная реформа и как это повлияет на бюджет. Это займет время", - сообщил в эксклюзивном комментарии украинской службе "Голоса Америки" Ондрей Шнейдер, главный экономист ведущей международной ассоциации финансовых учреждений International Institute of Finance (IIF). Он скептически оценил шансы Украины получить еще один транш МВФ в этом году.

Читайте такжеМВФ назвал 4 условия для получения Украиной пятого траншаВ то же время, Шнейдер одобрительно отозвался о пенсионной реформе в Украине, которая имеет целью сократить дефицит Пенсионного фонда в среднесрочной перспективе.

"Украина потратила более 11% ВВП на пенсии в 2016 году, однако большинство пенсионеров получали мизерные пенсии, которые составляли лишь 25% средней заработной платы.

Несмотря на низкие пенсии, пенсионная система имела дефицит 5% ВВП в прошлом году и неутешительные демографические прогнозы предсказывают, что дефицит еще больше расширится", - подчеркнул Шнейдер.

Реформа не изменила официальный возраст выхода на пенсию, однако постепенно увеличивает необходимый стаж для получения пенсий до 35 лет (до 2028). Таким образом, некоторые из тех, кто достиг пенсионного возраста, будут продолжать делать взносы в пенсионную систему, делает вывод эксперт.

В IIF также подчеркнули важность того факта, что Украина приняла медицинскую реформу, в рамках которой создана новая система финансирования учреждений здравоохранения, основанная на предоставлении финансирования в соответствии с услугами.

Новое учреждение – Национальная служба здравоохранения должна разработать набор услуг, которые будет гарантировать и за которые будет платить государство, а за остальные будут платить пациенты. Украина также планирует увеличить расходы на здравоохранение, что, по мнению аналитика, наряду с возможным ростом расходов на оборону, может вызвать определенный рост дефицита бюджета.