Фонд гарантирования продал активы банков-банкротов на 4 миллиарда

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) и государственные предприятия за год суммарно реализовали через систему «Prozorro.Продажи» активы неплатежеспособных банков и другое имущество на 4 млрд грн.

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Об этом сообщается на странице Министерства экономического развития и торговли в Twitter.

Согласно сообщению, более 3,8 млрд грн из общей суммы принесла продажа активов неплатежеспособных банков.

В октябре через «Prozorro.Продажи» было реализовано имущество на 569,2 млн грн.

Как сообщал УНИАН, система реализации имущества неплатежеспособных банков «Prozorro.Продажи» начала работу в ноябре 2016 года. Фонд гарантирования вкладов физических лиц принял решение о ее обязательном использовании с 1 января 2017 года для реализации всех активов неплатежеспособных банков, которые находятся в распоряжении фонда. ФГВФЛ до конца года намерен выставить все активы банков, которые находятся в управлении фонда, на продажу через электронную площадку.