Доллар и иена укрепляют позиции

На торгах в среду 20 мая наблюдается повышение курса японской валюты. Не отстает от иены и американский доллар, который укрепляет свои позиции на фоне усиления опасений о том, что рецессия мировой экономики может затянуться, сообщает k2kapital..

Поводом для пессимистичных настроений стали макроэкономические новости. Так, американское торговое ведомство сообщило накануне о том, что объем строительства новых домов в стране упал в прошлом месяце на 12,8% - до 458 тыс. единиц. Аналитики надеялись на то, что этот показатель по итогам апреля сумеет продемонстрировать убедительный рост.

Институт экономических и социальных исследований правительства Японии тоже не добавил позитивного настроя. По подсчетам экспертов института, ВВП Японии в январе-марте, по предварительным данным, рухнул на 4% в реальном выражении в квартальном исчислении. В годовом исчислении падение японского ВВП составило 15,2%.

На этом фоне инвесторы предпочитают пополнять свои портфели японской и американской валютой. Курс единой европейской валюты снижается по отношению к иене со 130,81 иены/евро накануне вечером в Нью-Йорке до 130,04 иены/евро. Кроме того, сегодня за один евро предлагают $1,3604, а не $1,3630 как вчера. Иена укрепляется к доллару с 95,97 иены/доллар до 95,59 иены/доллар.