Нацбанк продолжает укреплять официальную гривню

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 8 ноября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2675.1287 (7 ноября – 2685.0348)

100 EUR – 3092.9838 (7 ноября – 3111.9553)

10 RUR – 4.5763 (7 ноября – 4.5953)

Во вторник, 7 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,71/26,73 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,93/30,95 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,45/0,46 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,75 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 738 сделок на сумму 506,62 млн долл.