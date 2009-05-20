Сенат США одобрил закон о кредитных картах

Сенат США подавляющим большинством голосов принял 19 мая закон, ограничивающий повышение ставок и комиссионных по кредитным картам, сообщает k2kapital cо ссылкой на Associated Press.

На среду назначено голосование в Палате представителей, и если закон пройдет и там, он поступит на подпись президенту Бараку Обаме к концу этой недели.

Если закон будет принят, у индустрии кредитных карт будет девять месяцев на изменение методов ведения бизнеса. Кредиторы должны будут размещать свои соглашения в интернете и разрешать клиентам оплачивать счета онлайн или по телефону без увеличения комиссионных. Они должны будут за 45 дней извещать клиентов о повышении ставок по кредитным картам и объяснять причины этих повышений.

Некоторые из этих изменений вступят в силу в июле 2010,года в соответствии с новыми правилами, вводимыми Федеральной резервной системой США. Но закон идет дальше в ограничении банковских комиссионных и категорий потенциальных владельцев кредитных карт. Например, люди, не достигшие 21 года, если они хотят получить кредитную карту, должны будут доказывать, что смогут вернуть деньги, либо их родители или опекуны готовы расплатиться в случае их неплатежеспособности.