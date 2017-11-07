Владельцы "Терра Банка" накануне его банкротства выводили активы через Meinl Bank – Фонд гарантирования

Владельцы «Терра Банка» Руслан Цыплаков и Сергей Клименко накануне введения в финучреждение временной администрации выводили из него активы посредством «схемного» кредитования с приобретением «мусорных» ценных бумаг и через операции с австрийским Meinl Bank.

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Как сообщила пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц, на корсчете «Терра Банка» в Meinl Bank в день введения временной администрации было 40 млн долл., однако эти средства с процентами были списаны австрийским банком в начале сентября 2014 года в счет выполнения обязательств и погашения долга компании-нерезидента, связанной с бывшими владельцами банка.

Фонд отметил, что по этому факту направил заявление в правоохранительные органы, которые уже ведут уголовное производство.

Также сообщается, что независимые оценщики оценили активы банка в 136 млн грн, что в 33 раза ниже их стоимости по бухгалтерской документации финучреждения.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физлиц ввел временную администрацию в «Терра Банк» в августе 2014 года. «Терра Банк» работал на рынке Украины с 1996 года. С декабря 2013 года его основным акционером стал глава набсовета Сергей Клименко, в то время как прежний владелец Руслан Цыплаков вышел из состава акционеров.