НБУ разрешил Тигипко купить львовскую "дочку" российского "Сбербанка"

Национальный банк Украины разрешил Сергею Тигипко стать владельцем 99,9% акций «ВиЭс Банка», приобретаемого бизнесменом у «Сбербанка России».

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«Национальный банк Украины согласовал гражданину Украины Тигипко Сергею Леонидовичу приобретение опосредованного существенного участия в размере 99,9% уставного капитала «ВиЭс Банка» через компанию Bailican Limited (Кипр)», - сообщается на сайте НБУ.

Антимонопольный комитет Украины одобрил покупку акций «ВиЭс Банка» Сергеем Тигипко, который осуществляет контроль над «ТАСкомбанком» и «Универсал Банком», в конце сентября.

Впоследствии Тигипко заявил, что планирует объединить покупаемый «ВиЭс Банк» с принадлежащим ему «ТАСкомбанком», но при этом не сокращать отделения финучреждения.

Справка УНИАН. «ВиЭс Банк» (г. Львов) работает на рынке Украины с 1991 года и принадлежит российскому государственному «Сбербанку».

Тигипко занимал высокие должности в период президентства Виктора Януковича, в том числе пост вице-премьер-министра и министра социальной политики в правительстве Николая Азарова, а также главы Национального банка Украины в 2003-2004 годах.