НБУ заменил временного администратора в «Укрпромбанке»

Национальный банк Украины заменил временного администратора в «Укрпромбанке».

Об этом сказано в сообщении НБУ, обнародованном на официальном сайте регулятора.

Нацбанк отстранил независимого эксперта Александра МАЙДАНЮКА от должности временного администратора банка. Причины отстранения не объясняются.

С 18 мая временным администратором «Укрпромбанка» назначен служащий Нацбанка – директор департамента реорганизации и прекращения деятельности банков Константин РАЕВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, НБУ ввел в "Укрпромбанке" временную администрацию 20 января 2009 г. Временным администратором назначен Александр МАЙДАНЮК.

Справка УНИАН. ООО «Укрпромбанк» зарегистрировано в 1989 году.

Активы банка на 1 апреля составили 9,830 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов –12,986 млрд. грн., обязательства – 12,346 млрд. грн., уставный капитал – 1,560 млн. грн.

ООО «Укрпромбанк» закончил первый квартал 2009 г. с убытком 4,441 млрд. грн. против прибыли 25,804 млн. грн. в первом квартале 2008 г.

Убытки банка были списаны за счет уменьшения собственного капитала банка, который в балансе отображен со знаком минус на уровне 2,516 млрд. грн. (на начало 2009 года собственный капитал «Укрпромбанка» составлял 1,926 млрд. грн.).

По данным банка, его участниками являются: ООО «АВС», прямое участие – 34%, ООО «КБ Нафтовый», прямое участие – 32%, ООО «Укрпромсервис», прямое участие – 34%.