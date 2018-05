НБУ разрешил китайцам купить "Украинский банк реконструкции и развития"

Национальный банк Украины согласовал совместное приобретение опосредованного существенного участия в размере 99,9% уставного капитала «Украинского банка реконструкции и развития» двум гражданам Китайской Народной Республики Яню Дуншену (Yan Dongcheng) и Дай Чжунюн (Dai Zhongyong).

Как сообщатся на сайте НБУ, новые акционеры будут владеть акциями банка через компании «Босе (Гонконг) Ко., Лимитед» (Украина), Boce (Hong Kong) Co., Limited (Гонконг), Bao Shi (Tianjin) e-commerce Co., Ltd. (Китай), Tianjin Bohai Commodity Exchange Co., Ltd (Китай) и Horgos Boxu Equity Investment Limited Partnership (Китай).

Также сообщается, что одновременно Нацбанк предоставил предварительное согласие на капитализацию «Украинского банка реконструкции и развития» по упрощенной процедуре на 244 млн грн за счет дополнительных взносов компании «Босе (Гонконг) Ко., Лимитед» (Украина).

«Украинскому банку реконструкции и развития» необходимо в установленный срок принять все меры для увеличения уставного капитала», - отметил регулятор.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины в июне подписал договор о продаже китайской компании Bohai Commodity Exchange Co., Ltd (BOCE) 99,9% акций «Украинского банка реконструкции и развития» за 82,83 млн грн.

«Украинский банк реконструкции и развития» был создан решением Кабинета министров в мае 2003 года. В рамках новой стратегии развития государственных банков правительство приняло решение о приватизации финучреждения.

Bohai Commodity Exchange – крупнейшая спотовая товарная биржа Китая, основанная в 2009 году государственными компаниями, китайскими гражданами и муниципалитетом штата Тянцзинь.