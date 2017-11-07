Министр финансов заявил, что ГФС возобновила налоговую проверку в отношении него

Министр финансов Александр Данилюк заявляет, что Государственная фискальная служба обновила налоговую проверку в отношении него. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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"Проверку возобновили, несмотря на закрытие дела ГПУ и на несоответствия этих действий нормам Налогового кодекса об ограничении на срок проведения проверок. А главное, ее восстановили сразу после того, как я обнародовал информацию относительно злоупотреблений в ДФС Киева на сотни миллионов гривен и поставил задачу руководителю ДФС обеспечить проведение расследования и отстранить причастных", - подчеркнул министр.

Данилюк также сообщил о приглашении его на заседание комитета по налоговой политике с докладом о борьбе со злоупотреблениями НДС. "Невероятный по своей некомпетентности и заангажированности акт ГФС по результатам проверки... С одной стороны, вполне ожидаемо акт снял все вопросы относительно несоответствия моих доходов и расходов. С самого начала эти обвинения были бесперспективны. Но с другой стороны, были выдвинуты другие нелепые обвинения. Оказывается что я в то время постоянно проживая с семьей за границей, работая и платя там налоги, должен еще кроме этого заплатить налоги в Украине. Ну «не знают» в ГФС о Соглашениях об избежании двойного налогообложения, резидентство и другие нюансы налогового законодательства. Интересная новость для миллионов украинцев, которые работали и работают за рубежом. Это конечно еще не все перлы результатов проверки", - рассказал глава Минфина.

Как сообщал УНИАН, Печерский районный суд Киева в конце июля поручил Государственной фискальной службе проверить министра финансов Украины Александра Данилюка на предмет возможного уклонения от уплаты налогов на основании ходатайства Генеральной прокуратуры о назначении проверки за период 1998-2016 годов. 5 сентября Данилюк сообщил, что Генеральная прокуратура закрыла дело.