Украина «вне конкуренции»

В рейтинге конкурентоспособности стран мира Украина заняла предпоследнее место.

Международный институт развития менеджмента из Швейцарии (IMD-Lausanne) представил свой ежегодный рейтинг конкурентоспособности стран мира, который он составляет с 1989 года.

Украина принимает участие в исследовании третий год подряд. В новом рейтинге, как и в прошлом году, наша страна заняла предпоследнее, 56-е место из 57 государств мира. Хуже нас только Венесуэла.

По словам менеджера проектов Международного института менеджмента (партнер IMD в Украине) Наталии Палий, негативно на позиции страны в рейтинге отразилась растущая инфляция, низкий прирост ВВП (2,1% по итогам года) и отрицательное сальдо платежного баланса. Кстати, по росту инфляции Украина заняла в рейтинге предпоследнее место. Напомним, по итогам года потребительские цены в стране выросли на 25,3%. Наталия Палий также отмечает, что в минус Украине сыграла неадекватная, по мнению составителей рейтинга, политика Нацбанка. Так, по группе показателей «Финансы» Украина оказалась на последнем месте. Самую негативную оценку от украинского бизнеса получил пункт «Доступность банковских кредитов». «До сих пор непонятно, когда и на каких условиях будет проведена рекапитализация украинских банков», — комментирует вице-президент Foyil Asset Management Ukraine Дмитрий Мошкало. Кроме того, недостаточно развитым украинские топ-менеджеры назвали и фондовый рынок в стране.

Еще одно слабое место конкурентоспособности Украины — неэффективность власти. Фактически украинское правительство получило по этому критерию самую низкую оценку. «В отличие от других государств, бизнес в Украине не может прогнозировать, что будет через короткий срок, потому что ситуация непредсказуемая», — поясняет Мошкало. В первую очередь нарекания вызывает отсутствие антикризисной экономической программы, а также непредсказуемые курсовые колебания.

Составители рейтинга в швейцарском институте утверждают, что это исследование очень важно для инвесторов: позиция государства в рейтинге влияет на их решение о выходе на его рынок.

В основе рейтинга IMD — 329 показателей, которые, в свою очередь, подразделяются на 4 основные подгруппы: макроэкономические показатели, эффективность власти, эффективность бизнеса и инфраструктура. 2/3 показателей рейтинга базируются на национальной статистике, а также на данных международных организаций. Оставшаяся 1/3 данных формируется за счет прямого опроса бизнесменов.

Рейтинг IMD конкурентоспособности стран-2009

Место в 2008 году Место в 2009 году

США 1 1

Гонконг 3 2

Сингапур 2 3

Чехия 28 29

Казахстан - 36

Польша 44 44

Россия 47 49

Румыния 45 54

Украина 54 56

Венесуэлла 55 57

Динамика показателей Украины в рейтинге конкурентоспособности

Показатель Место в 2007 г. Место в 2008 г. Место в 2009 г.

Макроэкономические

показатели 23 50↑ 55↑

Эффективность власти 48 52↑ 56↑

Эффективность бизнеса 46 52↑ 53↑

Инфраструктура 47 46↓ 48↑

По материалам портала Дело