Кибермошенники "вымыли" из финсектора США сотни млн. долл.

Американские банки понесли потери в размере сотен миллионов долларов из-за действий кибермошенников. О таких тревожных потерях для финансовых учреждений США в условиях экономического кризиса сообщил во вторник представитель ФБР Шон Генри.

По его словам, "угрозы со стороны интернет-мошенников особенно выросли за последние несколько лет". "Потери от атаки на наш финансовый сектор довольно заметны и достигают размеров вплоть до сотен миллионов долларов", - отметил сотрудник главного американского следственного органа. Он, в частности, привел пример одного из банков, не называя его, который лишился за один день 10 млн. долл. после того, как кибертеррористам удалось взломать систему безопасности. Еще один банк был вынужден прекратить свое существование из-за того, что интернет-мошенники украли с его счетов 5 млн. долл.

Президент США Барак Обама предложил выделить Министерству национальной безопасности в рамках бюджета на 2010г. 355 млн. долл. на обеспечение безопасности инфраструктуры частного и общественного сектора, передает ПРАЙМ-ТАСС.