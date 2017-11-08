Инфляция в Венесуэле бьет рекорды - с начала года превысила 800%

Потребительские цены в Венесуэле, переживающей острый социально-экономический кризис, повышаются в геометрической прогрессии, сообщает Росбалт со ссылкой на Twitter депутата Национальной ассамблеи страны Анхеля Альварадо.

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"Накопленная инфляция к октябрю 2017 года достигла 825%, - написал он. - В октябре инфляция составила 45,5%, это самый высокий уровень в истории нашей страны, он обозначает начало гиперинфляции".

Отмечается, что Центробанк Венесуэлы уже более года не публикует сведения о росте потребительских цен и других экономических показателях страны.

В прошлом году инфляция достигла уровня в 254,4%, став едва ли не самой высокой в мире. Темпы роста цен заставили власти в конце прошлого года начать замену денежных знаков. Если до декабря 2016 года самой крупной купюрой в стране были 100 боливаров, то в текущем году в обращение поступили банкноты номиналом в 500, 1000, 2000, 3000, 5000, а также 10 тысяч и 25 тысяч боливаров. В начале ноября текущего года было объявлено о поступлении в обращение купюры номиналом 100 тысяч боливаров.

По установленному государством курсу 100 боливаров равны примерно 10 долларам, однако на черном валютном рынке курс превышает уровень в 40 тысяч боливаров за доллар.

Согласно последним прогнозам Международного валютного фонда, в 2017 году инфляция в Венесуэле ожидается на уровне 652,7%, а в 2018 году - уже 2349,3%.