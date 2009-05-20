Bank of America привлек 13,5 млрд. долл.

Один из лидеров банковского сектора США Bank of America (BofA) провел размещение новых акций. В результате с 8 мая 2009г. банк выпустил 1,25 млрд. обыкновенных акций, сообщает k2kapital..

Средняя цена размещения составила $10,77 за акцию. Как говорится в пресс-релизе BofA, таким образом банк привлек $13,47 млрд.

О выпуске новых акций BofA объявил 7 мая. Банк изначально планировал привлечь дополнительный капитал на сумму $17 млрд. за счет допэмиссии акций.

Напомним, 6 мая сообщалось, что из 19 банков, которые прошли так называемый "стресс-тест", больше всего в дополнительном капитале нуждается Bank of America. В частности, американские регуляторы пришли к выводу, что банку необходимо нарастить капитал на сумму в $34 млрд.