Кабмин сегодня направит в Раду закон, защищающий бизнес от давления силовиков

Кабинет министров Украины сегодня направит в Верховную Раду законопроект об ответственности силовых структур за неправомерное давление на бизнес, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства.

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"Буду просить депутатов Верховной Рады быстро рассмотреть законопроект, чтобы мы до конца года смогли его принять", - сказал премьер.

По словам Гройсмана, законопроект будет предусматривать обязательную видеофиксацию обысков, безоговорочный доступ адвокатов к проведению процессуальных действий, а также создание специальной комиссии, которая будет рассматривать случаи неправомерных действий силовых органов.