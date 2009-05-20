Страховщики получат доступ к базе данных ДТП Госавтоинспекции

С 20 мая все страховые компании (СК) Украины, которые являются членами Моторного (транспортного) страхового бюро (МТСБУ), смогут получить доступ к базе данных дорожно-транспортных происшествий Госавтоинспекции (ГАИ).

Как сообщил заместитель генерального директора МТСБУ Иван ГУМИНСКИЙ, это необходимо для оперативного получения информации о ДТП и ускорения процесса выплат страховых возмещений, пишет газета «Коммерсант Украина» (№ 81 от 20 мая).

И.ГУМИНСКИЙ рассказал, что в случае дорожно-транспортного происшествия сотрудники ГАИ обрабатывают поданные участниками ДТП материалы и документы. На их основании формируется карточка ДТП, которая вносится в базу. На основе этой карточки формируется информационная справка о происшествии.

С сегодняшнего дня СК смогут бесплатно и оперативно получать информацию о ДТП при урегулировании страховых случаев обязательного страхования гражданско-правовой ответственности автовладельцев. Формы справки с места происшествия и карточки разрабатывались три года, а о намерении внедрить новую схему работы в МТСБУ заявляли еще год назад.

"Сейчас мы хотим все это отработать на практике",– сказал И.ГУМИНСКИЙ. Он также сообщил, что в МТСБУ уже поступили заявки на получение доступа к базе данных ГАИ от 12 страховщиков из 90 членов.

Ожидается, что нововведение ускорит процесс выплат страховых возмещений потерпевшим, но понять, насколько схема эффективна, можно будет только через один-два месяца. "Если на руках у клиента есть карточка, справка и все остальные документы, а компания не выплачивает – с такими страховщиками нужно прощаться и просить Госфинуслуг приостановить их лицензию на этот вид деятельности",– считает И. ГУМИНСКИЙ.

По данным МТСБУ, у 37 из 90 СК показатель уровня урегулирования значительно ниже, чем в среднем по членам бюро. Десять компаний урегулируют менее 50% дел, а семь компаний – от 18% до 26%. За четыре месяца этого года в МТСБУ уже поступило 345 жалоб на 59 компаний. Из них 264 жалобы касаются затягивания сроков рассмотрения дел. Однако сами страховщики не обещают ускорения выплат. "Если не будет понятна причина аварии, разбирательство затянет выплаты. Если же будет какая-то фальсификация, это сразу будет видно, а за этим следует отказ",– говорит председатель наблюдательного совета СК "Страховые традиции" Дмитрий ГОНЧАРОВ.

По мнению председателя правления СК "Аска" Александра СОСИСА, для улучшения процесса урегулирования необходимо, чтобы при составлении документов четко определялся виновник ДТП. "Если в этой базе будет определен виновник, тогда это поможет. А если не будет, то страховые компании будут ждать решения суда или для ускорения процесса будут по материалам дела определять виновного сами", – сказал он.