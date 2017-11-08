Украина с 9 декабря вводит санкции против 18 российских компаний (список)

Министерство экономического развития и торговли Украины с 9 декабря 2017 года вводит санкции против 18 российских компаний в форме временной приостановки внешнеэкономической деятельности этих компаний на территории нашей страны.

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Как сообщается на сайте Минэкономразвития со ссылкой на приказы №№1582 и 1583 от 30 октября, под действие санкций попали компании "Белгородский хладокомбинат", "Волма-маркетинг", "Волма-ВТР", группа компаний "Пенетрон-Россия", завод гидроизоляционных материалов "Пенетрон", "Микас", "МК-Метиз", "Народный пластик", "Пенетрон-экспорт", "Поли-пак экспорт", "Снэк-груп", "Стройсервис", торговый дом "Аромадон", торговый дом "Донспецстрой", торговый дом "Пенетрон-Россия", торговый дом "Старфуд-юг", "Южтранс", индивидуальный предприниматель Мирошникова Ирина Владимировна.

По информации министерства, санкции вводятся за ведение деятельности, угрожающей интересам национальной экономической безопасности.

Как сообщал УНИАН, в мае Украина ввела санкции в отношении российских информационных ресурсов и социальных сетей Yandex, «ВКонтакте», «Одноклассники», а также группы компаний mail.ru. Кроме того, в мае президент Украины Петр Порошенко поручил создать единый санкционный список физических и юридических лиц РФ. Расширенный список украинских санкций после решений президента и СНБО в мае включал суммарно 1228 физических лиц и 468 юридических лиц. Ограничительные меры связаны с аннексией Крыма, военной агрессией на Донбассе, противоправными действиями РФ в отношении граждан Украины, а также противодействием пропаганде. Первый системный пакет санкций в отношении юридических лиц был введен Украиной в 2015 году.

30 октября Государственный департамент Соединенных Штатов Америки опубликовал список из 39 компаний и организаций оборонного и разведывательного секторов Российской Федерации, которые могут попасть под новые санкции в соответствии с принятым ранее Конгрессом Актом о противодействии российскому влиянию с помощью санкций.

1 ноября США ввели санкции против российских компаний нефтегазового сектора и призвали Россию выполнять Минские соглашения и освободить Крым.