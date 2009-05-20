Внешнеторговый оборот РФ в I кв. сократился на 43,6%

Внешнеторговый оборот России в I квартале 2009г. составил 96,0 млрд долл., снизившись на 43,6% по отношению к I кварталу 2008г. Такие данные предоставила Федеральная служба государственной статистики (Росстат) со ссылкой на данные Банка России. Сальдо торгового баланса оставалось положительным - 19,8 млрд долл. против 49,9 млрд долл. в I квартале 2008г.

При этом экспорт в I квартале 2009г. снизился на 47,4% по сравнению с показателем I квартала 2008г. и составил 57,9 млрд долл., импорт сократился на 36,7% - до 38,1 млрд долл.

Внешнеторговый оборот России с основными торговыми партнерами из стран дальнего зарубежья в I квартале 2009г. сократился на 44,4% и составил 77 млрд 724 млн долл. по сравнению с аналогичным показателем годом ранее (в том числе на страны Евросоюза пришлось 44 млрд 829 млн долл.).

Внешнеторговый оборот с основными торговыми партнерами из государств - участников СНГ в I квартале 2009г. составил 12 млрд 695 млн долл., что на 46,6% ниже аналогичного показателя I квартала 2008г., передает РБК.