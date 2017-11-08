С ноября студентам повысят стипендию - премьер

С 1 ноября стипендии в Украине повышены на 18%, как академические, так и социальные. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании Кабинета министров.

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"Хочу сообщить хорошую новость для украинских студентов. Уважаемые друзья, мы принимаем сегодня решение: с 1 ноября мы повышаем стипендии, как академические, так и социальные, для украинских студентов на 18%. То есть, плюс 18% вы уже получите в ноябре и в дальнейшем", - сказал Гройсман.

По его словам, это решение правительство прорабатывало не один месяц. "Мы искали варианты, как это сделать. И сейчас решение найдено", - подчеркнул Гройсман.