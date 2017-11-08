Миссия МВФ приедет в Украину обсудить госбюджет-2018

Техническая миссия ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда прибудет в Киев 9 ноября для обсуждения проекта государственного бюджета Украины на 2018 год.

Читайте такжеМВФ оценил потери Украины от коррупции

Об этом УНИАН сообщили в украинском представительстве Фонда со ссылкой на заявление постоянного представителя МВФ в Украине Йосты Люнгмана.

«Команда в составе нескольких экспертов МВФ посетит Киев в период с 9 по 17 ноября для проведения технического обсуждения проекта бюджета на 2018 год», - говорится в заявлении.

Верховная Рада 22 сентября приняла к рассмотрению утвержденный Кабинетом министров и зарегистрированный в парламенте 15 сентября проект госбюджета на 2018 год. По результатам анализа законопроекта Бюджетный комитет Рады предложил депутатам принять его в первом чтении с рядом поправок.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада сможет рассмотреть проект бюджета не ранее 7 ноября.

6 ноября на Согласительном совете в парламенте первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив сообщил, что Кабинет министров предложил Верховной Раде перенести рассмотрение законопроекта о государственном бюджете на 2018 год на следующую неделю.

В конце октября в Национальном банке озвучили прогноз, что очередной транш кредита Международного валютного фонда по программе расширенного финансирования EFF будет получен в первом квартале 2018 года, а не до конца текущего года, как ожидалось ранее.

В то же время, министр финансов Александр Данилюк заявил, что Украина еще может в текущем году получить транш кредита от МВФ при условии принятия парламентом необходимых законопроектов.

По информации МВФ, для завершения четвертого пересмотра программы сотрудничества и получения пятого транша кредита Украина должна утвердить пенсионную реформу, ускорить приватизацию и показать реальные результаты в борьбе с коррупцией.

Верховная Рада 3 октября приняла закон о пенсионной реформе.

Кроме того, в рамках решений Кабинета министров по программе с МВФ, цена на газ для населения должна пересматриваться дважды в год согласно импортному паритету, однако правительстве заявили об отсутствии оснований для повышения цен на газ для населения на период следующего отопительного сезона.

МВФ одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на 17,5 млрд долл. в марте 2015 года. В рамках этой программы наша страна получила от Фонда четыре кредитных транша на общую сумму 8,7 млрд долл.