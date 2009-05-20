Ивано-Франковску присвоен кредитный рейтинг uaВВВ+

Сегодня независимое рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» объявило о присвоении долгосрочного кредитного рейтинга uaВВВ+ г. Ивано-Франковску.

Об этом УНИАН сообщили в рейтинговом агентстве.

При присвоении кредитного рейтинга агентство учитывало социально-экономические и финансовые показатели города за 2004-2008 гг., а также внутреннюю информацию, предоставленную городским советом.

Заемщик или отдельный долговой инструмент с рейтингом uaBBB характеризуется достаточной кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми инструментами. Уровень кредитоспособности зависит от влияния неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий. Знаки "+" и "-" обозначают промежуточные категории рейтинга относительно основных категорий (уровней).

Факторы, поддерживающие уровень кредитного рейтинга: высокие темпы роста объема фактических поступлений общего фонда бюджета города без учета трансфертов на протяжении последних трех лет, а именно: поступления в 2006 г. на 32,4%, в 2007 г. на 47,5%, в 2008 г. на 35,2% превышали показатели соответствующих предыдущих бюджетных периодов; отсутствие концентрации поступлений в бюджет города по основным налогоплательщикам; низкий уровень прямой долговой нагрузки Ивано-Франковского городского совета по состоянию на 01.01.2009 г. (1,5%); рост отдельных показателей экономического развития города на протяжении 2004-2008 гг., а именно: объема инвестиций в основной капитал в 5,8 раза – до 1,8 млрд. грн., объема розничного товарооборота в 5,1 раза – до 2,6 млрд. грн. В расчете на одного жителя указанные показатели превышали в 2008 г. средние значения по стране в 1,5 раза и 2 раза соответственно.

Факторы, ограничивающие уровень кредитного рейтинга: замедление темпов роста доходной части бюджета города в 2009 г., что обусловлено негативными последствиями кризисных явлений в экономике Украины; сохранение зависимости бюджета города от дотации выравнивания из Государственного бюджета, соотношение объема которой к запланированному на 2009 г. объему доходной части общего фонда городского бюджета без учета трансфертов составило 6,5%; уровень среднемесячной заработной платы в городе в 2008 г. на 10% ниже среднего значения по стране при зависимости доходной части бюджета города от поступлений налога с доходов физических лиц (удельный вес этого источника в доходах общего фонда бюджета города без учета трансфертов составил около 75%); высокий уровень износа объектов инженерной, транспортной инфраструктуры и жилищного фонда города, а также необходимость осуществления значительных капитальных вложений в их восстановление.