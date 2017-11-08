Стало известно, сколько миллионов судебного сбора заплатила Украина в споре по "долгу Януковича"

Министерство юстиции Украины уплатило 1,161 млн фунтов стерлингов судебного сбора в споре по иску России против нашей страны по еврооблигациям на 3 млрд долл., выкупленным РФ в декабре 2013 года согласно договоренности между российским президентом Владимиром Путиным и тогдашним главой нашего государства Виктором Януковичем.

Читайте такжеСуд Лондона приостановил выполнение решения по "кредиту Януковича" на $3 миллиарда

Как свидетельствуют данные на украинском портале использования публичных финансов, гривневый эквивалент платежа составил 41,787 млн грн.

Высокий суд Лондона начал рассмотрение иска России против Украины по еврооблигациям на 3 млрд долл. в январе 2016 года. Украина считает этот кредит «взяткой» Кремля бывшей украинской власти за отказ от евроинтеграции, в то время как российская сторона настаивает на его погашении.

29 марта текущего года Лондонский суд одобрил ускоренное рассмотрение иска РФ, не признав обоснованности аргументов Украины в этом деле, однако 23 июня Украина подала в английский Апелляционный суд необходимые документы для обжалования этого решения. Слушания апелляции предварительно назначены на вторую половину января 2018 года.