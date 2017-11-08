НАБУ расследует исчезновение $157 миллионов Онищенко из государственного "Ощадбанка"

Национальное антикоррупционное бюро Украины зарегистрировало уголовное производство в отношении должностных лиц государственного «Ощадбанка» по факту исчезновения около 156,8 млн долл. США и 218,1 тыс. грн, принадлежавших связанной с беглым народным депутатом Александром Онищенко компании Quickpace Limited.

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Как сообщила пресс-служба НАБУ, средства были арестованы по решению суда от 24 мая 2016 года в рамках расследования «газового дела», однако по состоянию на 17 октября исчезли. В банке объяснили, что их перечислили в госбюджет на основании приговора Краматорского суда Донецкой области.

«В результате детективами Национального бюро было зарегистрировано уголовное производство по факту совершения неустановленными должностными лицами «Государственного сберегательного банка Украины» незаконных действий с имуществом, на которое наложен арест. Досудебное расследование продолжается», - отмечается в сообщении.

В НАБУ отметили, что для выяснения обстоятельств дела детективы допросили должностных лиц банка, однако в ходе допроса чиновники не предоставили никаких сведений в подтверждение перечисления указанных сумм в пользу госбюджета, ссылаясь на запрет разглашать эти сведения. «Таким образом, пока неизвестно, куда и при каких обстоятельствах указанные средства были перечислены», - констатировали в бюро.

Справка УНИАН. В Национальном антикоррупционном бюро Украины и специализированной антикоррупционной прокуратуре 15 июня 2016 года заявили о разоблачении организованной преступной группировки, которая нанесла ущерб государству в размере более 3 млрд грн в результате совместной деятельности на основании соглашений, заключенных с компанией «Укргазвыдобування».

Согласно доказательствам, полученным в ходе досудебного расследования уголовного производства, организатором коррупционной схемы является народный депутат Александр Онищенко. Верховная Рада 5 июля лишила депутата неприкосновенности и проголосовала за его арест, однако до этого, пользуясь депутатской неприкосновенностью, Онищенко сбежал из Украины.

«Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года. 100% акций банка принадлежат государству.