Юань к 2020г. может стать мировой резервной валютой

По словам официального представителя шанхайского отделения китайской Комиссии по банковскому регулированию Чжан Гуанпина, китайская национальная валюта может добиться статуса мировой резервной к 2020 г. Чиновник заявил, что к этому году доля юаня в мировых валютных резервах может превысить 3%, сообщает Reuters.

Сейчас использования юаня в качестве резервной валюты невозможно, так как он не является полностью конвертируемым. Однако ЦБ КНР уже успел подписать своповые соглашения с шестью центральными банками других стран на общую сумму 600 млрд. юаней (95 млрд долл.), которые позволят осуществлять торговлю без использования чужой твердой валюты.

По словам китайского чиновника, чтобы достигнуть намеченных целей, КНР придется не только перейти к свободному курсу юаня, но и продолжить развитие внутреннего рынка облигаций и банковской системы, а также усилить мониторинг международных денежных потоков.