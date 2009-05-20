Эксперт: нельзя было вводить мораторий на снятие депозитов

Нельзя было вводить мораторий на снятие депозитов на срок более четырех месяцев. После этого периода начались деструктивные процессы в банковском секторе.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал представитель компании «ДАГДА» Виталий ШАПРАН сегодня во время пресс-конференции.

По его словам, Национальный банк Украины нарушил основной принцип конструктивной психологии, согласно которому инвесторы, потерявшие деньги на рынках, с большой неохотой возвращаются на них.

Кроме того, еще с осени 2008 г. для привлечения новых вкладчиков появились предложения достаточно высоких процентов по депозитам, в частности от банков с иностранным капиталом. «Высокие ставки по депозитам меняют временную структуру пассивов банков. Если это будет продолжаться хотя бы три-четыре месяца, то уже осенью мы увидим, что у нас резко вырастут депозиты до востребования в пассивах», - отметил В. ШАПРАН. По его мнению, это ударит по возможности банков кредитовать.

«Эту ситуацию мы оцениваем как нездоровую и не соответствующую планам правительства, которое намерено создать условия для кредитования предпринимательства», - сказал эксперт.

В. ШАПРАН уверен, что затягивание с отменой моратория на досрочное снятие депозитов «убивало возможность кредитовать реальный сектор».

Кроме того, эксперт отмечает этический момент. По его словам, вклады населения сроком более одного года составляют 60 млрд. грн. Из них больше половины положены на депозитные счета еще летом прошлого года. Если бы мораторий отменили в течение двух месяцев после его введения, вкладчики пошли бы в банки и забрали свои деньги. Банки в свою очередь должны были бы предложить депозиты по повышенным ставкам. «Вместо этого НБУ сделал все, чтобы вкладчики не получили свои деньги. Поэтому на сегодня для банков эти 60 млрд. грн. остаются супердешевым ресурсом», - отметил В. ШАПРАН. Поскольку сегодня тех ставок по депозитам, которые были до кризиса, нет. И банки пытаются сохранить те средства, которые были вложены на депозитные счета по низким ставкам.

«Банковские лоббисты сейчас пытаются сорвать отмену моратория: их цель – обеспечить банкам дешевую ресурсную базу», - уверен эксперт.

Как сообщал УНИАН, с 12 мая т.г. Национальный банк Украины отменил нормы своего декабрьского постановления, которые де-факто устанавливали мораторий на досрочную выдачу депозитов.