Апелляционный суд подтвердил решение о взыскании с "ПриватБанка" средств в пользу семьи Суркиса

Киевский апелляционный административный суд отклонил апелляционную жалобу на решение Окружного административного суда Киева от 17 мая о взыскании с «ПриватБанка» в пользу семьи Игоря Суркиса средств в размере 1,05 млрд грн, 266,2 тыс. долл. и 7,8 тыс. евро, конвертированных в капитал финучреждения в период его национализации.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национального банка Украины, который подал кассационную жалобу на решение апелляционного суда в Высший административный суд Украины и обратился в суд с просьбой остановить исполнение своего решения до разрешения спора в кассационной инстанции.

«Мы считаем, что суды первой и апелляционной инстанции нарушили процессуальное законодательство, проигнорировали представленные доказательства по делу и вынесли неправосудное решение. На данный момент изучается возможность обратиться по этому поводу в Высший совет правосудия», - говорится в сообщении НБУ.

В Национальном банке подчеркнули, что решение о вхождении государства в капитал «ПриватБанка» в декабре 2016 года было принято в рамках Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц».

Также в НБУ напомнили, что в период вхождения государства в капитал банка средства связанных с финучреждением лиц были конвертированы в капитал (процедура bail-in) для снижения расходов государства на спасение банка.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 18 декабря 2016 года принял решение национализировать крупнейший банк Украины «ПриватБанк» (Днепр), руководствуясь рекомендациями Совета национальной безопасности и обороны.