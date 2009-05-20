Главу ФГИУ будет назначать и увольнять премьер

Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в статью 7 Закона Украины «О приватизации государственного имущества» (относительно урегулирования порядка увольнения председателя Фонда государственного имущества Украины).

Как передает корреспондент УНИАН, за данный закон проголосовали 234 из 442 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Этими изменениями из закона исключена норма о том, что «председатель ФГИУ назначается на должность и освобождается от должности Президентом Украины при согласии Верховной Рады Украины».

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, эта норма противоречила Конституции Украины, поскольку к полномочиям парламента относится назначение и освобождение по представлению премьер-министра Украины председателя ФГИУ.