Банк России укрепил рубль
13:35, 20 мая 2009Финансы
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Доллар понижен на 14,89 коп., евро – на 8,43 коп.
Официальный курс доллара установлен ЦБ с 21 мая на уровне 31,8009 рубля, евро - на отметке 43,2460 рубля, cообщает РИА Новости данные Банка России.
По сравнению с уровнем 20 мая курс американской валюты снизился на 14,89 копейки, курс евро - на 8,43 копейки. Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам, в среду составляет 36,95 рубля против 37,07 рубля во вторник.
С 23 января Банк России объявил о завершении управляемой девальвации рубля и зафиксировал границы бивалютного коридора на уровне 26 рублей - 41 рубль. С ноября, когда было принято решение о "плавном" ослаблении национальной валюты, рубль снизился к бивалютной корзине примерно на 30% (с 30,4 рубля).
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