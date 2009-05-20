Банк России укрепил рубль

Официальный курс доллара установлен ЦБ с 21 мая на уровне 31,8009 рубля, евро - на отметке 43,2460 рубля, cообщает РИА Новости данные Банка России.

По сравнению с уровнем 20 мая курс американской валюты снизился на 14,89 копейки, курс евро - на 8,43 копейки. Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам, в среду составляет 36,95 рубля против 37,07 рубля во вторник.

С 23 января Банк России объявил о завершении управляемой девальвации рубля и зафиксировал границы бивалютного коридора на уровне 26 рублей - 41 рубль. С ноября, когда было принято решение о "плавном" ослаблении национальной валюты, рубль снизился к бивалютной корзине примерно на 30% (с 30,4 рубля).