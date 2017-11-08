"Исчезновение" денег Онищенко: "Ощадбанк" заявляет о перечислении $157 миллионов в Госказначейство

Государственный «Ощадбанка» опровергает заявление Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) об исчезновении со своих счетов около 156,8 млн долл. США и 218,1 тыс. грн, принадлежавших связанной с беглым народным депутатом Александром Онищенко компании Quickpace Limited, заявляя об их перечислении на счета Государственной казначейской службы Украины.

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«Согласно Уголовному кодексу, спецконфискация применяется по решению суда путем возврата всех активов в собственность государства, что и было сделано «Ощадбанком» в четком и безусловном соответствии с требованиями законодательства. Средства находятся на счетах Госказначейства», - говорится в комментарии финучрежения, переданном УНИАН.

По информации банка, его должностные лица предоставили детективам НАБУ исчерпывающую информацию в соответствии с действующим законодательством и действующими ограничениями, установленными Генеральной прокуратурой Украины.

«Дополнительная информация по исполнению судебных решений в части применения спецконфискации и перечисления средств может быть предоставлена Генеральной прокуратурой Украины и Госказначейством», - отмечается в комментарии.

Как сообщал УНИАН, Национальное антикоррупционное бюро Украины сегодня, 8 ноября, сообщило о регистрации уголовного производства в отношении должностных лиц государственного «Ощадбанка» по факту исчезновения около 156,8 млн долл. США и 218,1 тыс. грн, принадлежавших связанной с беглым народным депутатом Александром Онищенко компании Quickpace Limited. По информации НАБУ, средства были арестованы по решению суда от 24 мая 2016 года в рамках расследования «газового дела», однако по состоянию на 17 октября исчезли.

15 июня 2016 года Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявили о разоблачении организованной преступной группировки, которая нанесла ущерб государству в размере более 3 млрд грн в результате совместной деятельности на основании соглашений, заключенных с компанией «Укргазвыдобування».

Согласно доказательствам, полученным в ходе досудебного расследования уголовного производства, организатором коррупционной схемы является народный депутат Александр Онищенко. Верховная Рада 5 июля лишила депутата неприкосновенности и проголосовала за его арест, однако до этого, пользуясь депутатской неприкосновенностью, Онищенко сбежал из Украины.

«Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года. 100% акций банка принадлежат государству.