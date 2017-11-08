В Украине замедлилась инфляция

Потребительская инфляция в Украине в октябре 2017 года в годовом выражении, по сравнению с октябрем 2016 года, замедлилась до 14,6% с 16,4%, зафиксированных в годовом измерении месяцем ранее.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики, по сравнению с предыдущим месяцем – сентябрем – инфляция составила 1,2% после 2% в сентябре к августу.

С начала года, по сравнению с декабрем 2016 года, потребительские цены в Украине выросли на 11,5%.

По информации Госстата, наибольший рост цен в годовом выражении зафиксирован на содержание домов и придомовых территорий – 46,7%, мясо и мясопродукты – 29,9%, овощи – 29,4%, сливочное масло – 28,9%, молоко – 28,3%, электроэнергию – 28,1%.

По сравнению с предыдущим месяцем больше всего выросли цены на яйца – 14,9%, молоко – 5,5%, топливо и масла – 4,4%, сливочное масло – 4,1%.

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в сентябре составила 2% к предыдущему месяцу и 16,4% - в годовом выражении.

В Кабинете министров Украины прогнозируют инфляцию в текущем году на уровне 12,9%, в Национальном банке – 12,2% на конец года.

Ключевые кредиторы Украины - Международный валютный фонд и Всемирный банк - прогнозируют замедление инфляции по итогам 2017 года до 10%.