Межбанк: доллар подрос

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,5930/7,6215, к 12:00 сузился спрэд - 7,6110/7,6195 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», торги по российскому рублю стартовали котировками 0,2387/0,2402, к 12:00 цены поднялись до 0,2396/0,2404.

На российском валютном рынке курс доллар-рубль упал и к 12:00 установился на уровне 31,6865 (-0,1435).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3631/1,3633, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,3410/10,3790, к 12:00 цены ушли вверх - 10,3810/10,4005.