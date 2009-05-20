Fitch: по российскому страховому сектору прогноз «негативный»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило «Негативный» прогноз по российскому страховому сектору, отражая ожидания отрицательного воздействия ухудшающейся ситуации на страховом рынке в связи с быстрым замедлением российской экономики и сохраняющейся волатильностью на инвестиционных рынках страны. Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, «Негативный» рейтинговый прогноз также учитывает понижение Fitch суверенного рейтинга России до уровня «BBB» с «Негативным» прогнозом в феврале 2009 г.

«Прибыльность в секторе, вероятно, ухудшится в 2009 г. в связи с сохраняющейся волатильностью инвестиционных показателей и давлением на прибыль от андеррайтинга, – отмечает директор в аналитической группе Fitch по страховому сектору Люба ТАРНОПОЛЬСКИ,. – Серьезное рецессионное давление уже очевидно в России».

Рейтинговое агентство ожидает, что это давление может привести к повышению числа заявлений о страховых убытках в связи с увеличением мошеннических действий в страховом секторе, а также требованиями, касающимися контрактных обязательств и финансовых гарантий, по мере того как бизнесы оказываются под давлением экономического спада». Указанные факторы в сочетании с какой-либо имевшей место ранее неадекватной практикой резервирования в быстрорастущих незрелых сегментах, таких как обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО), могут привести к существенному сокращению положительных денежных потоков и потенциальным сложностям с ликвидностью. Возможности страховщиков поддерживать прибыльность будут зависеть от их способности управлять этими рисками, а также от уровня административных расходов и брокерских комиссий относительно сокращения объемов премий и прибыльности.

По мнению Fitch увеличение объема страховых премий у рейтингуемых российских страховщиков существенно замедлится в 2009 г. в сравнении с 32-процентным ростом в предыдущем году на фоне нулевого роста ВВП в России и, как представляется, вероятного существенного снижения спроса на страховые продукты. В розничном сегменте в особенности Fitch ожидает сохранения интенсивной конкуренции за объемы премий и результирующее давление на ставки премий.

Fitch обеспокоено тем, что в целом низкий уровень кредитного качества и ликвидности инвестиционных портфелей российских страховщиков может оказать дальнейшее давление на балансы. Сохраняющаяся волатильность на российском фондовом рынке и растущий риск дефолтов по корпоративным облигациям являются насущными факторами обеспокоенности, в то время как низкая ликвидность у страховщиков предполагает риск продажи инвестиций в условиях снизившихся цен.

Инвестиционные портфели российских страховых компаний, рейтингуемых Fitch, характеризуются относительно высокой долей акций (около 25% на средневзвешенной основе). При этом приблизительно половина таких вложений – это акции, по которым не ведется активной биржевой торговли и/или кредитное качество которых является низким.. Кроме того, Fitch подчеркивает относительно невысокую долю облигаций у рейтингуемых российских компаний, которые составляют лишь приблизительно 16% инвестиционных активов. В то время как это сокращает подверженность компаний процентному риску и риску кредитных спрэдов, агентство отмечает относительно невысокое кредитное качество вложений в облигации, приблизительно 15% которых относятся к эмитентам без рейтингов и являются низколиквидными. Лишь около 11% портфеля облигаций представлено государственными облигациями РФ.

Fitch указывает, что в то время как показатели достаточности капитала у большинства рейтингуемых российских страховых компаний выглядели устойчивыми в течение 2008 г., это было обусловлено, главным образом, вливаниями в капитал пяти компаний в течение указанного года. Остальные компании, которые не получили взносов капитала от своих акционеров, имели ухудшение показателей достаточности капитала в связи с сочетанием таких факторов, как сильный рост премий и потери от инвестиций.