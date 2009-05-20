УБРР полностью cменил состав Набсовета

Украинский банк реконструкции и развития (УБРР) полностью изменил состав наблюдательного совета, в том числе исключил из него исполняющего обязанности министра финансов Украины Игоря УМАНСКОГО.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Согласно сообщению, соответствующее решение о кадровых изменениях было принято на собрании акционеров банка 15 мая т.г.

По данным банка, отозваны председатель набсовета Николай СТЕБЛИНСКИЙ, члены набсовета Михаил МАКАРОВ, Сергей ПИХ, Олег ЗАДОРОЖНИЙ и Игорь УМАНСКИЙ.

Председателем наблюдательного совета назначен Ярослав ИСАКОВ, который является генеральным директором Государственного инновационного финансово-кредитного учреждения.

В состав набсовета введены Наталия САКЕВИЧ, Роман КОРЖ, Николай РУДИЙКО, Роман ДЕНИСЕНКО.

Как сообщили УНИАН в банке, также по решению набсовета с должности председателя правления Украинского банка реконструкции и развития уволен Анатолий МАЛЯРЕНКО. Исполняющим обязанности председателя правления УБРР назначен заместитель председателя правления Олег ЛАКТИОНОВ.

Как сообщалось, Кабинет Министров Украины 5 марта 2009 года назначил генеральным

директором Государственного инновационного финансово-кредитного учреждения Я.ИСАКОВА вместо Н.СТЕБЛИНСКОГО.

Справка УНИАН. ОАО «Украинский банк реконструкции и развития» (Киев) получило банковскую лицензию 14 октября 2004 года.

На 1 апреля 2009 года активы банка составляли 106,420 млн. грн., обязательства – 34,965 млн. грн., собственный капитал – 71,456 млн. грн., уставный капитал – 72 млн. грн.

По итогам первого квартала т.г. банк получил прибыль 0,139 млн. грн., тогда как в 2008 году убыток банка составил 1,362 млн. грн.

Основным акционером ОАО «Украинский банк реконструкции и развития» является Украинская государственная инновационная компания – 99,99%.