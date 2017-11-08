В Украине дешевеет доллар: гривня возвращает утраченные позиции

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 9 ноября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2663.6246 (8 ноября – 2675.1287)

100 EUR – 3087.1409 (8 ноября – 3092.9838)

10 RUR – 4.4957 (8 ноября – 4.5763)

В среду, 8 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,62/26,64 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,88/30,90 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,44/0,45 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,64 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 610 сделок на сумму 357,52 млн долл.

Как сообшал УНИАН, во вторник, 7 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,71/26,73 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,93/30,95 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,45/0,46 грн/рубль.