Базовая инфляция в Украине ускорилась до 8%

Базовая инфляция в Украине в октябре 2017 года в годовом выражении, по сравнению с октябрем 2016 года, ускорилась до 8,1% с 7,7%, зафиксированных в сетнябре-2017 к сентябрю-2016.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, по сравнению с предыдущим месяцем базовая инфляция в октябре замедлилась до 1,2% с 1,9% в сентябре.

С начала года, по сравнению с декабрем 2016 года, базовая инфляция составила 7,5%.

Как сообщал УНИАН, в Украине в октябре зафиксирована инфляция на уровне 1,2% к предыдущему месяцу и 14,6% - в годовом выражении.

Согласно методологии Госстата, базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов административного, событийного и сезонного характера.