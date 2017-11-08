Впервые в Житомирской области предприниматель получит возмещение средств из бюджета на развитие бизнеса

В Житомирской области впервые по инициативе председателя ОГА Гундича предприниматель получит возмещение средств из бюджета на развитие бизнеса. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, предприниматель из Бердичева благодаря инициативе председателя Житомирской облгосадминистрации Игоря Гундича по поддержке бизнеса впервые получит возмещения из областного бюджета на развитие собственного дела. Такое решение приняла конкурсная комиссия сегодня, 8 ноября.

"ФЛП Лисков А.Г. из города Бердичева подал на рассмотрение конкурсной комиссии бизнес проект на приобретение оборудования для изготовления корпусной мебели. Предприниматель оформил кредит на развитие собственного дела и получит возмещение на уровне учетной ставки НБУ на дату заключения кредитного договора. Выплата возмещения будет осуществляться помесячно",- сказано в сообщении.

Максимальная сумма кредита – до 750 тыс. грн сроком до 3 лет.

Возмещение могут получить те представители бизнеса, которые занимаются обработкой древесины и изготовлением изделий из древесины и пробки, производством мебели, пищевых продуктов, а также обработкой декоративного и строительного камня.

Претенденты на получение возмещения части процентной ставки по кредитам должны соответствовать следующим требованиям:

зарегистрированные на территории Житомирской области;

не имеют задолженности перед государственным и местными бюджетами по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей;

реализуют бизнес-проекты, направленные на создание новых рабочих мест;

работают в рамках вышеуказанных видов деятельности.

Претенденты могут получить кредиты на:

приобретения оборудования, оборудования других основных средств производственного назначения;

модернизацию технологического процесса производства с целью снижения его себестоимости;

совершенствование системы управления производственным процессом;

внедрение технологий энергоэффективности в производственный процесс;

разработка новых видов продукции (товаров);

продвижение бизнеса и поиск новых рынков сбыта.

Банки-партнеры данной программы – ПАО КБ «ПриватБанк», АО «Ощадбанк», ПАО «Укрэксимбанк» и ПАО АБ «Укргазбанк».

Подробные условия и порядок предоставления возмещения можно посмотреть на сайте Житомирской ОГА.

Все документы необходимо подать в департамент экономического развития, торговли и международного сотрудничества Житомирской областной государственной администрации, по адресу: г. Житомир, вул. Малая Бердичевская, 25, каб. 204.

Справки можно получить по телефонам: (0412) 47-44-92, 47-46-32.