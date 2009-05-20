Эксперты: о своей несостоятельности объявят 20-30 банков

В случае ухудшения ситуации в экономике Украины до конца года в разной форме о своей несостоятельности объявят 20-30 банков.

Об этом говорится в сообщении компании «ДАГДА», переданном агентству УНИАН.

По мнению экспертов компании, часть из этих банков уже сегодня испытывают определенные трудности, которые нельзя решить за счет рефинансирования или незначительного увеличения собственного капитала.

«Большинство мелких банков в Украине созданы для 1-2 клиентов и зависят от их финансового состояния. По мере углубления кризиса в реальном секторе большое количество мелких банков начнут испытывать затруднения», - говорится в сообщении компании «ДАГДА».

По мнению экспертов компании, государство, вероятнее всего, будет избегать рекапитализации небольших банков в будущем, а скорее всего, передаст эту функцию двум госбанкам.

В частности, в компании прогнозируют, что среди банков, которые объявят о своей неплатежеспособности, большинство будут с активами до 1 млрд. грн.

Увеличение доли иностранного капитала в украинских банках поможет стабилизировать ситуацию в банковском секторе на микроуровне. В то же время это ослабит роль Национального банка Украины в процессе воздействия на банковскую систему. «Как показал конфликт между НБУ и иностранными банками относительно принципов резервирования по пассивам в иностранной валюте, а также отток долгового финансирования в кризисный период у некоторых банков со стопроцентным иностранным капиталом, интересы иностранных банков не всегда совпадают с интересами регулятора», - отмечают эксперты.

Они предполагают, что по итогам 2009 г. доля иностранных банков в активах банковской системы превысит 60%.