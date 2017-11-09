Ликвидируемый "Платинум банк" вернул НБУ весь долг по рефинансированию

Ликвидируемый «Платинум Банк» в октябре окончательно погасил задолженность перед Национальным банком Украины по кредитам рефинансирования в размере 37,6 млн грн.

Читайте такжеКредиты обанкротившегося "Платинум Банка" перешли в другой банк

Как сообщается на сайте НБУ, с начала 2016 года и до введения временной администрации банк погасил задолженность на 429 млн грн, а за 9 месяцев со дня введения временной администрации – еще на 248,6 млн грн.

При этом в НБУ отметили, что погашение задолженности производилось исключительно за счет поступлений по кредитам, имущественные права по которым были в залоге у Национального банка.

Также сообщается, что в результате погашения НБУ освободит залоговые активы «Платинум Банка» стоимостью 1,243 млрд грн, включая 27 объектов недвижимости на 535,1 млн грн и имущественные права по кредитам на 707,9 млн грн, которые могут быть реализованы ликвидатором для выплат кредиторам.

Как сообщал УНИАН, «Платинум банк» (ранее «Международный ипотечный банк») работал на рынке Украины с 2005 года. Национальный банк признал «Платинум Банк» неплатежеспособным 11 января 2017 года. Владельцами существенного участия «Платинум Банка» регулятор признал Бориса Кауфмана и Григория Гуртового.

Заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова до перехода на работу в центробанк исполняла обязанности главы правления «Платинум Банка». По данным СМИ, финансовые проблемы в банке были еще с середины 2016 года.