«Имэксбанк» вышел из переговоров с государством

АКБ «Имэксбанк» вышел из переговоров об участии государства в увеличении его уставного капитала.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ сегодня журналистам в Кабинете министров.

«Имэксбанк» вышел из переговоров, а «Укргазбанк» и банк «Финансы и кредит» этих переговоров не прекращали», - сказал И.УМАНСКИЙ.

По его словам, одновременно с ведением переговоров «Укргазбанк» и банк «Финансы и кредит» готовят документы, в том числе о внесении изменений в уставы, а также документы о дополнительной эмиссии.

«Сейчас Нацбанк уточняет размеры дополнительных эмиссий в уставных капиталах этих банков. Банки вместе с Министерством финансов проводят переговоры с кредиторами. Идет достаточно мощный процесс подготовки формального принятия решений», - пояснил исполняющий обязанности министра финансов.

Как сообщал УНИАН, вчера АКБ «Имэксбанк» обнародовал сообщение о том, что акционеры банка готовы передать государству в ходе рекапитализации не более 39% акций. В сообщении напоминается, что в соответствии с постановлением Кабинета министров о порядке рекапитализации банков, государство становится собственником рекапитализируемых финучреждений не менее чем на 60%+1 акция; кроме того, еще 15% акционеры обязаны передать в управление государства. «Учитывая указанные факты, на данный момент вопрос об участии государства в капитале АКБ «Имэксбанк» по-прежнему находится на стадии обсуждения», - указывается в сообщении.

Напомним, в апреле правительство и Национальный банк Украины утвердили перечень из семи банков для рекапитализации при участи государства: банк "Надра", "Родовид Банк", банк "Финансы и Кредит", "Укргазбанк", "Укрпромбанк", "Имэксбанк" и банк "Киев".